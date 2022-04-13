Власти попросили жителей Курганской области поделиться картошкой

Власти связали свою просьбу с приближающемся временем посадки картофеля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники администрации Лебяжьевского муниципального округа (Курганская область) попросили местных жителей поделиться излишками семенного картофеля с нуждающимися. Такое обращение представители власти разместили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Лебяжьевского муниципального округа обращается с просьбой к жителям, имеющим излишки семенного картофеля поделиться с нуждающимися односельчанами. По данному вопросу обращаться к делопроизводителям сельских населенных пунктов», — указано в обращении.

Представители власти объяснили, что уже приближается время посадки картофеля. Однако они отметили, что не у всех местных жителей есть семенной картофель и возможность его купить.

Ранее стало известно, что некоторые жители Курганской области могут бесплатно получить семенной картофель. Им готовы бесплатно выдать 20 килограмм семенного картофеля на сотку, но не более 100 килограмм в общей сложности.