В Тюмени почти на месяц ограничат движение на крупной развязке

14 апреля 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Из-за ремонта сетей нельзя будет проехать по крайней левой полосе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 14 апреля по 10 мая на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского в Тюмени перекроют одну из полос. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «С 14 апреля до 10 мая частично ограничат движение на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского в Тюмени. Будет перекрыта крайняя левая полоса», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области. Причиной ограничения движения станут работы на сетях водоотведения. Водителей просят быть внимательными и выбирать для движения безопасную скорость. Ранее URA.RU писало, что из-за провала асфальта в связи с неисправностью коллектора в Тюмени частично перекрыли движение по путепроводу на улице Пермякова. По данным администрации города, работы на участке почти завершены, восстановить движение по мосту планируют 16 апреля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

С 14 апреля по 10 мая на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского в Тюмени перекроют одну из полос. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «С 14 апреля до 10 мая частично ограничат движение на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского в Тюмени. Будет перекрыта крайняя левая полоса», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области. Причиной ограничения движения станут работы на сетях водоотведения. Водителей просят быть внимательными и выбирать для движения безопасную скорость. Ранее URA.RU писало, что из-за провала асфальта в связи с неисправностью коллектора в Тюмени частично перекрыли движение по путепроводу на улице Пермякова. По данным администрации города, работы на участке почти завершены, восстановить движение по мосту планируют 16 апреля.