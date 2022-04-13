13 апреля 2022
12 апреля 2022

В Тюмени почти на месяц ограничат движение на крупной развязке

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, дорожные работы, перекрытие дороги, ремонт дороги, дорожные ограждения, улица луганская, ограничение движения
Из-за ремонта сетей нельзя будет проехать по крайней левой полосе (архивное фото) Фото:

С 14 апреля по 10 мая на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского в Тюмени перекроют одну из полос. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.

«С 14 апреля до 10 мая частично ограничат движение на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского в Тюмени. Будет перекрыта крайняя левая полоса», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области.

Причиной ограничения движения станут работы на сетях водоотведения. Водителей просят быть внимательными и выбирать для движения безопасную скорость.

Ранее URA.RU писало, что из-за провала асфальта в связи с неисправностью коллектора в Тюмени частично перекрыли движение по путепроводу на улице Пермякова. По данным администрации города, работы на участке почти завершены, восстановить движение по мосту планируют 16 апреля.

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С 14 апреля по 10 мая на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского в Тюмени перекроют одну из полос. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «С 14 апреля до 10 мая частично ограничат движение на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского в Тюмени. Будет перекрыта крайняя левая полоса», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области. Причиной ограничения движения станут работы на сетях водоотведения. Водителей просят быть внимательными и выбирать для движения безопасную скорость. Ранее URA.RU писало, что из-за провала асфальта в связи с неисправностью коллектора в Тюмени частично перекрыли движение по путепроводу на улице Пермякова. По данным администрации города, работы на участке почти завершены, восстановить движение по мосту планируют 16 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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