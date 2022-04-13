В Тюмени почти на месяц ограничат движение на крупной развязке

С 14 апреля по 10 мая на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского в Тюмени перекроют одну из полос. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.
«С 14 апреля до 10 мая частично ограничат движение на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского в Тюмени. Будет перекрыта крайняя левая полоса», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области.
Причиной ограничения движения станут работы на сетях водоотведения. Водителей просят быть внимательными и выбирать для движения безопасную скорость.
Ранее URA.RU писало, что из-за провала асфальта в связи с неисправностью коллектора в Тюмени частично перекрыли движение по путепроводу на улице Пермякова. По данным администрации города, работы на участке почти завершены, восстановить движение по мосту планируют 16 апреля.
С 14 апреля по 10 мая на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского в Тюмени перекроют одну из полос. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «С 14 апреля до 10 мая частично ограничат движение на кольцевой развязке улиц Мельникайте и Федюнинского в Тюмени. Будет перекрыта крайняя левая полоса», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области. Причиной ограничения движения станут работы на сетях водоотведения. Водителей просят быть внимательными и выбирать для движения безопасную скорость. Ранее URA.RU писало, что из-за провала асфальта в связи с неисправностью коллектора в Тюмени частично перекрыли движение по путепроводу на улице Пермякова. По данным администрации города, работы на участке почти завершены, восстановить движение по мосту планируют 16 апреля.