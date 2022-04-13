Проверку проводит полиция и Следственный комитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рядом с кладбищем под Нижним Тагилом нашли тело участкового с огнестрельным ранением. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«На вершине горы Липовой в лесном массиве в первом километре от кладбища „Липовое“ в поселке Черноисточинск было обнаружено тело участкового уполномоченного отдела полиции № 17 Нижнего Тагила с огнестрельным ранением», — сообщил Горелых. Он отметил, что участковый перестал выходить на связь, когда поехал в один из садовых домов, где сообщали о похищенных вещах.

Горелых подчеркнул, что смерть не связана с криминалом или работой полицейского. Правоохранители проводят проверку. Родным и близким старшего лейтенанта принесли соболезнования.

Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что следователи осмотрели место происшествия. Тело участкового отправили на экспертизу.