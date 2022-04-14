Сын крупного свердловского медиаменеджера стал сельским учителем

В сельской школе молодого педагога встретили тепло (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын главного редактора, генерального директора свердловской «Областной газеты» Антона Стуликова — Иннокентий Стуликов — уехал жить в поселок Совхозный и стал учителем в местной школе. 27-летний педагог объяснил URA.RU, почему предпочел глубинку мегаполису.

«Я не считаю, что работать в глубинке — плохо, наоборот, с этого стоит начинать. Такой стартовый этап — поработать на земле. В любом случае можно в будущем пойти дальше», — объяснил URA.RU Иннокентий Стуликов.

Учитель добавил, что хоть по сравнению с мегаполисом уровень комфорта в поселке ниже, зато там спокойнее. «Если начинать свою профессиональную деятельность, то здесь более доброе отношение — помогут, подскажут», — сказал преподаватель.

Сам глава «Областной газеты» с уважением отнесся к выбору сына. «Иннокентий после окончания Московского педагогического государственного университета уехал в поселок Совхозный к бабушке-дедушке, да так там и остался. Преподает обществоведение, историю, английский, ведет секцию по футболу. Как-то приезжал в гости, я предлагал устроить его в большую школу в Академический район. Но он отказался», — рассказал агентству Антон Стуликов.

Ранее URA.RU рассказывало о педагогах, которые из других регионов переехали в села Курганской области и получили по миллиону рублей. Они преподают в глубинке русский язык, литературу и математику.