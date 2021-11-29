Два учителя стали миллионерами, переехав в Курганскую область

Три педагога, согласившихся работать в селах Курганской области, получили по миллиону рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Три педагога, изъявивших желание переехать в села Курганской области, получили в рамках программы «Земский учитель» по миллиону рублей. При этом два учителя приехали из других регионов, сообщает пресс-служба департамента образования и науки области.

«В Курганской области назвали победителей дополнительного конкурсного отбора, который прошел в рамках реализации программы „Земский учитель“. Ими стали три педагога из Курганской, Оренбургской областей и Алтайского края, готовые переехать в сельскую местность для работы в школе. Они получили по миллиону рублей», — говорится в сообщении департамента.

Так, учителем русского языка и литературы Уксянской средней школы Далматовского района стала Сания Бакитова, приехавшая из Оренбургской области. В Петуховской средней школе будет работать учитель начальных классов Сусана Балаур из Алтайского края. Эльвина Газеева из Курганской области решила стать учителем математики в Целинной средней школе имени Н.Д. Томина.

Ранее в этом году 17 педагогов из разных регионов страны уже приступили к своей работе в сельских школах региона, получив по миллиону рублей. В прошлом году в Курганскую область переехали 23 земских учителя, уточняют в департаменте образования.

Как ранее сообщало URA.RU, за два года 40 учителей получили миллионные выплаты, согласившись переехать в села Курганской области. В начале ноября стало известно, что департамент образования объявил новый конкурс, по итогам которого выплатит по миллиону еще трем педагогам. Миллионные выплаты также получают и врачи.