Житель ЯНАО совершал кражи, взяв в помощники ребенка

Пока взрослый совершал кражи, ребенок стоял «на стреме» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который совершал кражи в торговых павильонах города, взяв в помощники 13-летнего ребенка. В результате ущерб от действий злоумышленника превысил 330 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Мужчина предстанет перед судом за совершение семи тайных хищений имущества и пяти фактов вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений. Он взламывал замок на входной двери торгового павильона, в то время как несовершеннолетний следил за окружающей обстановкой и должен был предупредить об опасности в случае появления посторонних лиц», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина обвиняется в краже и вовлечению несовершеннолетнего к совершению преступления. Подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Ханымей Пуровского района ЯНАО подростки проникли на склад и украли новогодние игрушки. Организации был причинен ущерб в более 104 тысяч рублей.