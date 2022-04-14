На курганские консервы пожаловались в Казахстане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В консервах Курганского мясокомбината «Стандарт», заявленных как «халяльные» в магазинах Казахстана, нашли ДНК свинины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные национального центра экспертизы комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана.

«ДНК свинины обнаружена в говяжьих консервах, реализуемых в казахстанских магазинах как халяльные. В ходе исследования выявлено, что несоответствующими оказались консервы кусковые мясные стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт» (изготовитель ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» Россия, Курган)», — говорится в сообщении.

В информации также указан ряд других мясных продуктов изготовленных в России. Среди них были колбаса полукопченая «Мусульманская» (изготовитель ИП Павлов А.С Россия, Республика Башкортастан), консервы кусковые мясные стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт» (изготовитель АО «Орелпродукт» Россия, Орловская область)». В ходе исследования в этих продуктах также была найдена свинина.

На мясокомбинате «Стандарт» URA.RU не удалось получить комментарий. На звонок журналиста в приемной не ответили.

Ранее URA.RU писало, что на консервы мясокомбината «Стандарт» жаловались россияне. Выяснилось, что состав консервов не соответствовал заявленному на упаковке ГОСТ. Управление федеральной антимонопольной службы дали компании месяц, чтобы убрать некачественный товар с полок магазина.