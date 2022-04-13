В Миассе производят сыр, способный заменить импортный

Сыроваренная компания «Революция вкуса» планирует расширить производство своей продукции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Миасская компания «Революция вкуса» (Челябинская область) производит сыр, который может заменить зарубежный, поставки которого в российские магазины прекратились на фоне ограничений. К тому же, компания готовится расширить производство своей продукции, несмотря на санкции. В компании URA.RU рассказали, что уже в этом году производство сыра увеличат на 30-40%.

«Уход с рынка зарубежных производителей сыра, дал нам возможность занять освободившуюся нишу. На фоне ограничений многие заказчики стали связываться с нами, узнавать, можем ли мы предоставить аналоги зарубежного сыра. Как будто в большинстве из них проснулась гордость за отечественного производителя. К тому же они чувствуют свою потребность развивать поставщиков, которые находятся рядом с ними, так как зарубежные предприятия могут в любой момент разорвать с ними отношения», — рассказал URA.RU директор компании Денис Назаров.

Директор компании добавил, что несмотря на расширение, и увеличение объемов заказов, им пришлось увеличить стоимость своей продукции. По словам Назарова, ряд инфляционных факторов вынудил компанию на такой шаг. Сейчас наблюдается дефицит сыропригодного молока, а также высокая стоимость зерна. В компании надеются, что после запрета экспорта российского зерна в недружественные страны, цены на сырье перестанут расти, а может и уменьшатся.

Большая часть оборудования, которое «Революция вкуса» использует при производстве собрана в Челябинской области в Златоусте. Как заявили в компании, оно прекрасного качества, делается по индивидуальным заказам. К тому же из-за небольшого расстояния между городами очень удобно производить его ремонт и обслуживание. Однако, сыроваренная машина, заказанная в Италии, может сломаться в любой момент. Сейчас в компании ищут отечественные аналоги деталей такой машины на случай ее поломки.

У многих российских поставщиков появилась возможность выйти на рынок после ухода зарубежных компаний с российского рынка в рамках санкционного давления. Программа импортозамещения призвана обеспечить рынок отечественными продуктами и компонентами, благодаря чему, бойкот со стороны Западных поставщиков станет не критичным для россиян.

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