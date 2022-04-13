Челябинец оформил кредит на знакомую и с деньгами уехал в Сочи

Житель Миасса оформил на свою знакомую кредит на четверть миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Миасса втайне от знакомой оформил на нее кредит и с деньгами уехал в Сочи. Оперативники установили, что ранее судимый мужчина воспользовался телефоном и паспортными данными потерпевшей и через приложение в телефоне оформил займ на ее имя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, злоумышленник распорядился деньгами по своему усмотрению.

«В отдел МВД России по Миассу поступило заявление от местной жительницы 1976 года рождения о том, что на ее имя оформлен кредит. В ходе оперативных мероприятий установлено, что ранее судимый мужчина, 1982 года рождения, знакомый потерпевшей, втайне от нее воспользовался ее телефоном, паспортными данными и через банковское приложение оформил займ на сумму 277 тысяч рублей»‎, — сообщает пресс-служба полицейского главка.

Миасские полицейские выяснили, что подозреваемый находится в Сочи. Он был задержан и скоро будет доставлен в Миасс. На злоумышленника возбудили уголовное уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), максимальное наказание по которой — лишение свободы до пяти лет. Силовики проводят проверку на причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.