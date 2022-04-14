В Кремле отказались комментировать пожар на крейсере «Москва»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков посоветовал по всем вопросам, связанным с «Москвой», обращаться в Минобороны РФ Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию флагманским российским крейсером «Москва». Ранее Минобороны РФ сообщило, что на корабле сдетонировал боезапас и он получил серьезные повреждения. Официальный представитель Кремля посоветовал обращаться по всем вопросам в военное ведомство.

«Не могу ничего сказать. По линии военных доклады верховному главнокомандующему идут по всем событиям», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на флагмане Черноморского флота России ракетном крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас. По данным военного ведомства корабль получил серьезные повреждения. Экипаж судна полностью эвакуирован. Причины пожара сейчас выясняются.

«Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер. Он входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. В конце 2021 года крейсер вместе с фрегатом «Адмирал Эссен» отслеживал передвижения американских эсминца USS Porter и штабного корабля Mount Whitney, направляющихся в западную часть Черного моря.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию флагманским российским крейсером «Москва». Ранее Минобороны РФ сообщило, что на корабле сдетонировал боезапас и он получил серьезные повреждения. Официальный представитель Кремля посоветовал обращаться по всем вопросам в военное ведомство. «Не могу ничего сказать. По линии военных доклады верховному главнокомандующему идут по всем событиям», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее Минобороны РФ сообщило, что на флагмане Черноморского флота России ракетном крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас. По данным военного ведомства корабль получил серьезные повреждения. Экипаж судна полностью эвакуирован. Причины пожара сейчас выясняются. «Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер. Он входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. В конце 2021 года крейсер вместе с фрегатом «Адмирал Эссен» отслеживал передвижения американских эсминца USS Porter и штабного корабля Mount Whitney, направляющихся в западную часть Черного моря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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