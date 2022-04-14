В Кремле отказались комментировать пожар на крейсере «Москва»

Дмитрий Песков посоветовал по всем вопросам, связанным с «Москвой», обращаться в Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию флагманским российским крейсером «Москва». Ранее Минобороны РФ сообщило, что на корабле сдетонировал боезапас и он получил серьезные повреждения. Официальный представитель Кремля посоветовал обращаться по всем вопросам в военное ведомство.

«Не могу ничего сказать. По линии военных доклады верховному главнокомандующему идут по всем событиям», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на флагмане Черноморского флота России ракетном крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас. По данным военного ведомства корабль получил серьезные повреждения. Экипаж судна полностью эвакуирован. Причины пожара сейчас выясняются.

«Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер. Он входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. В конце 2021 года крейсер вместе с фрегатом «Адмирал Эссен» отслеживал передвижения американских эсминца USS Porter и штабного корабля Mount Whitney, направляющихся в западную часть Черного моря.