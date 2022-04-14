Силовики ведут проверку инцидента (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Силовики начали проверку инцидента, случившегося в многоквартирном доме в Екатеринбурге на улице Братьев Быковых. Представители Росгвардии и полиции уже поднялись в квартиру, с балкона которой, предположительно, были произведены выстрелы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Росгвардейцы и сотрудники отдела ПДН зашли в квартиру, где, возможно, проживает подросток, который с друзьями стрелял с балкона. Силовики пояснили, что информации пока крайне мало: сообщение им поступило от анонимного абонента по телефону», — пояснил журналист.

Ранее URA.RU сообщало, что в доме №19 на улице Братьев Быковых подростки открыли стрельбу с балкона. Сосед рассказал, что это уже не в первый раз: ранее дети стреляли из оружия для страйкбола.