Росгвардия приехала к дому, где подростки открыли стрельбу. Видео

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Ситуация в Сбере. Тюмень, силовики, полиция, росгвардия
Силовики ведут проверку инцидента (архивное фото) Фото:

Силовики начали проверку инцидента, случившегося в многоквартирном доме в Екатеринбурге на улице Братьев Быковых. Представители Росгвардии и полиции уже поднялись в квартиру, с балкона которой, предположительно, были произведены выстрелы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Росгвардейцы и сотрудники отдела ПДН зашли в квартиру, где, возможно, проживает подросток, который с друзьями стрелял с балкона. Силовики пояснили, что информации пока крайне мало: сообщение им поступило от анонимного абонента по телефону», — пояснил журналист.

Ранее URA.RU сообщало, что в доме №19 на улице Братьев Быковых подростки открыли стрельбу с балкона. Сосед рассказал, что это уже не в первый раз: ранее дети стреляли из оружия для страйкбола.

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Силовики начали проверку инцидента, случившегося в многоквартирном доме в Екатеринбурге на улице Братьев Быковых. Представители Росгвардии и полиции уже поднялись в квартиру, с балкона которой, предположительно, были произведены выстрелы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Росгвардейцы и сотрудники отдела ПДН зашли в квартиру, где, возможно, проживает подросток, который с друзьями стрелял с балкона. Силовики пояснили, что информации пока крайне мало: сообщение им поступило от анонимного абонента по телефону», — пояснил журналист. Ранее URA.RU сообщало, что в доме №19 на улице Братьев Быковых подростки открыли стрельбу с балкона. Сосед рассказал, что это уже не в первый раз: ранее дети стреляли из оружия для страйкбола.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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