Пермский мэр выстоял в противоборстве с местным главврачом

У Лысьвы официально появился новый глава Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

И.о. мэра Лысьвенского городского округа в Пермском крае Никита Федосеев официально избран главой территории. Такое решение приняли сегодня местные депутаты. Его конкурент, главврач ООО «Медсервис» Илья Арзамасцев, не набрал необходимого числа голосов в поддержку.

«Депутаты думы Лысьвенского городского округа выбрали главу муниципалитета. Им стал и. о. главы округа Никита Федосеев. Его поддержали 18 депутатов, против проголосовал один думец», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Пост главы Лысьвы стал вакантным в феврале 2022 года после ухода с этой должности Александра Гончарова. На Никиту Федосеева были возложены его обязанности. На участие в конкурсе заявилось три человека. Помимо Федосеева и Арзамасцева, на пост претендовал помощник депутата заксобрания края Александр Смирнов.