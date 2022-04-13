13 апреля 2022

Пермский мэр выстоял в противоборстве с местным главврачом

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Лысьва. Пермь, единорог, герб, лысьва, виды лысьвы, герб лысьвы
У Лысьвы официально появился новый глава Фото:

И.о. мэра Лысьвенского городского округа в Пермском крае Никита Федосеев официально избран главой территории. Такое решение приняли сегодня местные депутаты. Его конкурент, главврач ООО «Медсервис» Илья Арзамасцев, не набрал необходимого числа голосов в поддержку.

«Депутаты думы Лысьвенского городского округа выбрали главу муниципалитета. Им стал и. о. главы округа Никита Федосеев. Его поддержали 18 депутатов, против проголосовал один думец», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Пост главы Лысьвы стал вакантным в феврале 2022 года после ухода с этой должности Александра Гончарова. На Никиту Федосеева были возложены его обязанности. На участие в конкурсе заявилось три человека. Помимо Федосеева и Арзамасцева, на пост претендовал помощник депутата заксобрания края Александр Смирнов.

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И.о. мэра Лысьвенского городского округа в Пермском крае Никита Федосеев официально избран главой территории. Такое решение приняли сегодня местные депутаты. Его конкурент, главврач ООО «Медсервис» Илья Арзамасцев, не набрал необходимого числа голосов в поддержку. «Депутаты думы Лысьвенского городского округа выбрали главу муниципалитета. Им стал и. о. главы округа Никита Федосеев. Его поддержали 18 депутатов, против проголосовал один думец», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Пост главы Лысьвы стал вакантным в феврале 2022 года после ухода с этой должности Александра Гончарова. На Никиту Федосеева были возложены его обязанности. На участие в конкурсе заявилось три человека. Помимо Федосеева и Арзамасцева, на пост претендовал помощник депутата заксобрания края Александр Смирнов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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