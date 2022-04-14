В Екатеринбурге восстановят школу, снесенную три года назад

Здание школы снесли в 2018 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Новое здание под школу №41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга будут строить по механизму государственно-частного партнерства через правительство Свердловской области. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Вся документация для строительства готова. Ждем заключения соглашения между областным правительством и подрядчиком. По нашей информации, это случится во втором квартале 2022 года. Срок ввода объекта — 2024 год», — говорится в релизе городской администрации.

Здание на Котельникова, 5а, где располагалась школа №41, закрыли на реконструкцию в 2018 году, но ремонт так и не начался. Место облюбовали бездомные, в июне 2019 года здесь произошел пожар. Чуть позже здание снесли, а сроки по строительству нового то и дело переносили. Ученики школы №41 все это время ходят в школу №57 в полутора километрах от здания бывшей школы.