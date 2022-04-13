Суд Нового Уренгоя поставил точку в деле о поножовщине подростков

Суд приговорил виновного к 4 годам колонии общего режима за попытку убийства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Городской суд Нового Уренгоя (ЯНАО) приговорил подростка к 4 годам колонии общего режима за попытку убийства местного жителя. Как сообщил URA.RU адвокат потерпевшего Евгений Гудимов, суд при назначении наказания руководствовался тем, что на момент преступления осужденный был несовершеннолетним.

«Новоуренгойский городской суд вынес приговор в отношении несовершеннолетнего по покушению на убийство. Суд назначил наказание в виде 4 лет колонии общего режима», — рассказал Гудимов.

Евгений Гудимов также добавил, что после получения приговора он будет обжаловать приговор в связи с мягкостью назначенного наказания. Во время судебного разбирательства он просил у сада назначить наказание для виновного в виде 7 лет лишения свободы, однако прокурор запросил 6 лет. Осужденный свою вину не признал и также планирует оспорить решение суда. После оглашения приговора он был помещен под стражу. До этого суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на время следствия и судебного разбирательства.

Ранее URA.RU сообщало, что В Новом Уренгое подросток тяжело ранил местного жителя ножом в спину. Конфликт произошел 18 сентября 2021 года на территории гаражного кооператива около полуночи. Как добавляет адвокат Евгений Гудимов, потерпевшего успели вовремя доставить в больницу, где сразу провели операцию.