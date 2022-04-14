Курганский депутат Ильтяков ушел с важного поста

Дмитрий Ильтяков ушел с поста председателя региональной федерации бокса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель и депутат областной думы Дмитрий Ильтяков ушел с поста председателя региональной федерации бокса. Информацию URA.RU сообщили источники, близкие к спортивным кругам.

«Дмитрий Ильтяков оставил федерацию бокса и уехал в Екатеринбург. Это, скорее всего связано с тем, что он сосредоточен на новом бизнес-проекте в соседнем регионе. И это требует от него больше времени и сил», — рассказали инсайдеры.

Ветераны курганского бокса волнуются, без федерации спортсмены и тренеры могут остаться без залов и возможности выступать на соревнованиях. «За ним — сотни детей, десятки тренеров, большая ответственность. А он все это бросил. Если уборщица из магазина увольняется, она обязана отработать две недели. А он просто бросил. Закрыл счет, выключил сайт. Это предательство и геноцид бокса!», — возмутился ветеран курганского бокса Николай Дружинин.

Начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин уточнил, что федерация бокса в регионе действует. Вмешиваться в работу общественной организации управление не может. «У них свой устав и президиум. Они сами определяют свою деятельность. Мы можем, если они не выполняют определенные требования, лишить их временно аккредитации. Но у них в этом плане все в порядке», — уточнил руководитель спортуправления.

Сам бизнесмен отказался комментировать ситуацию. По данным СБИС, Дмитрий Ильтяков еще числится председателем областной федерации бокса. На сайте федерации бокса последнее обновление было 15 февраля этого года. Раздел «Руководство федерации» не заполнен.

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