Арабские Эмираты закупают в Перми роботов для помощи бизнесу

В Эмиратах пермские роботы консультируют клиентов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Объединенных Арабских Эмиратах начал работу пермский робот. Он консультирует бизнесменов в деловом центре экономической зоны эмирата Аджман, встречает посетителей и рассказывает о госуслугах. Может помочь заплатить налоги, оформить заявку на открытие юрлица, банковского счета, получить лицензию для ведения бизнеса, сообщили URA.RU в компании Promobot.

«Представители госучреждения рассматривали множество разных вариантов, но сделали выбор в пользу российской модели. Наш робот хорошо говорит по-арабски, имеет самый высокий показатель распознавания речи. Но главное — он более доступен по цене в сравнении с конкурентами, так как весь цикл производства сосредоточен в России, а не в разных странах», — рассказал URA.RU директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.

Сумма сделки составляет 50 тысяч долларов. Проект пилотный, если он будет удачным, то в ближайшие два года пермяки поставят деловым центрам Эмиратов еще 50 роботов. Всего в ОАЭ трудятся уже 30 роботов компании Promobot. Например, в крупнейшем торговом центре Дубай-молл, клиниках, банках и школах.