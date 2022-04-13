13 апреля 2022

Арабские Эмираты закупают в Перми роботов для помощи бизнесу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписание Соглашения о создании и поддержке Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» и ООО «Промобот» Пермь, робот
В Эмиратах пермские роботы консультируют клиентов Фото:

В Объединенных Арабских Эмиратах начал работу пермский робот. Он консультирует бизнесменов в деловом центре экономической зоны эмирата Аджман, встречает посетителей и рассказывает о госуслугах. Может помочь заплатить налоги, оформить заявку на открытие юрлица, банковского счета, получить лицензию для ведения бизнеса, сообщили URA.RU в компании Promobot.

«Представители госучреждения рассматривали множество разных вариантов, но сделали выбор в пользу российской модели. Наш робот хорошо говорит по-арабски, имеет самый высокий показатель распознавания речи. Но главное — он более доступен по цене в сравнении с конкурентами, так как весь цикл производства сосредоточен в России, а не в разных странах», — рассказал URA.RU директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.

Сумма сделки составляет 50 тысяч долларов. Проект пилотный, если он будет удачным, то в ближайшие два года пермяки поставят деловым центрам Эмиратов еще 50 роботов. Всего в ОАЭ трудятся уже 30 роботов компании Promobot. Например, в крупнейшем торговом центре Дубай-молл, клиниках, банках и школах.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

В Объединенных Арабских Эмиратах начал работу пермский робот. Он консультирует бизнесменов в деловом центре экономической зоны эмирата Аджман, встречает посетителей и рассказывает о госуслугах. Может помочь заплатить налоги, оформить заявку на открытие юрлица, банковского счета, получить лицензию для ведения бизнеса, сообщили URA.RU в компании Promobot. «Представители госучреждения рассматривали множество разных вариантов, но сделали выбор в пользу российской модели. Наш робот хорошо говорит по-арабски, имеет самый высокий показатель распознавания речи. Но главное — он более доступен по цене в сравнении с конкурентами, так как весь цикл производства сосредоточен в России, а не в разных странах», — рассказал URA.RU директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев. Сумма сделки составляет 50 тысяч долларов. Проект пилотный, если он будет удачным, то в ближайшие два года пермяки поставят деловым центрам Эмиратов еще 50 роботов. Всего в ОАЭ трудятся уже 30 роботов компании Promobot. Например, в крупнейшем торговом центре Дубай-молл, клиниках, банках и школах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...