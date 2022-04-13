Оперная дива Вероника Джиоева выступит на премьере в Перми

Премьера оперы состоится 26 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Заглавную партию в опере «Норма», премьера которой состоится 26 июня в Пермском театре оперы и балета, исполнит Заслуженная артистка России, народная артистка республик Южная Осетия и Северная Осетия Вероника Джиоева. Об этом сообщили на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Лауреат премии „Онегин“ и международных конкурсов. Солистка Новосибирского театра оперы и балета. Приглашенная солистка Большого и Михайловского театров. Ее называют не иначе как „певица от Бога“, „оперная дива“ или „одно из лучших сопрано современности“», — рассказали в театре.

Вероника Джиоева исполнила более 20 ведущих оперных партий на сцене известных мировых театров. В их числе Марфа («Царская невеста» Римского-Корсакова), Земфира («Алеко» Рахманинова), Графиня («Свадьба Фигаро» Моцарта), Татьяна («Евгений Онегин» Чайковского), Леди Макбет («Макбет» Верди).

В Пермском театре оперы и балета певица исполнит партию Нормы — жрицы храма друидов в одноименной опере итальянского композитора Винченцо Беллини. В Перми опера будет представлена впервые. «Нормой» в Пермской опере дебютирует новый главный дирижер театра — Мигран Агаджанян, для него это будет первый спектакль в качестве дирижера-постановщика.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев начал работу в Большом театре в качестве приглашенного дирижера. В 2022 году в его репертуаре запланированы оперы «Кармен» и «Русалка».

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