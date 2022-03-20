20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Экс-дирижер Пермской оперы нашел работу в Большом театре

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон оперы
Из пермского театра Артем Абашев ушел в декабре 2021 года Фото:

Бывший главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев начал работу в Большом театра в качестве приглашенного дирижера. Страница с его именем появилась на сайте Большого.

«В 2022 году в репертуаре нового дирижера — оперы „Кармен“ и „Русалка“. Однако, как говорят знающие люди, он серьезно заходит на репертуар Большого театра», — пишет «Новый компаньон».

Артем Абашев работал в Пермском театре с 2013 года. В 2019 он стал главным дирижером. А в конце 2021 года покинул театр из-за конфликта с новым генеральным директором Довлетом Анзароковым. Абашев считал, что новое руководство чрезмерно коммерциализирует репертуар.

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Бывший главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев начал работу в Большом театра в качестве приглашенного дирижера. Страница с его именем появилась на сайте Большого. «В 2022 году в репертуаре нового дирижера — оперы „Кармен“ и „Русалка“. Однако, как говорят знающие люди, он серьезно заходит на репертуар Большого театра», — пишет «Новый компаньон». Артем Абашев работал в Пермском театре с 2013 года. В 2019 он стал главным дирижером. А в конце 2021 года покинул театр из-за конфликта с новым генеральным директором Довлетом Анзароковым. Абашев считал, что новое руководство чрезмерно коммерциализирует репертуар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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