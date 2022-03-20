Экс-дирижер Пермской оперы нашел работу в Большом театре

Из пермского театра Артем Абашев ушел в декабре 2021 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев начал работу в Большом театра в качестве приглашенного дирижера. Страница с его именем появилась на сайте Большого.

«В 2022 году в репертуаре нового дирижера — оперы „Кармен“ и „Русалка“. Однако, как говорят знающие люди, он серьезно заходит на репертуар Большого театра», — пишет «Новый компаньон».

Артем Абашев работал в Пермском театре с 2013 года. В 2019 он стал главным дирижером. А в конце 2021 года покинул театр из-за конфликта с новым генеральным директором Довлетом Анзароковым. Абашев считал, что новое руководство чрезмерно коммерциализирует репертуар.