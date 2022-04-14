Свердловским родителям детей-инвалидов рассказали об их правах

В 2022 году Свердловской области на приобретение путевок для всех льготных категорий граждан выделено 150 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловские общественники обсудили проблемы доступности санаторно-курортного лечения для людей с инвалидностью. Участники дискуссии затронули вопрос о необходимости выделения в отдельную очередь детей с инвалидностью, а также паллиативных детей. Встреча с представителями регионального отделения Фонда соцстрахования РФ была организована в рамках реализации проекта «Инфопомощь». Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь ассоциации «Особые люди» Юлия Войта.

«Было много вопросов, которые обсуждали за встрече. Среди острых вопросов — отсутствие приоритетного права в получении услуги для паллиативных детей, возможность получения лечения для сопровождающих людей с инвалидностью, а также вопросы расширения списка санаторно-курортных организаций. А вопрос о паллиативных детях должен рассматриваться на федеральном уровне», — рассказала она.

Больше пяти тысяч путевок было приобретено для льготников. «В 2022 году Свердловской области на приобретение путевок для всех льготных категорий граждан выделено 150 миллионов рублей. На сегодняшний день проведены закупки почти 5 тысяч путевок, из них 1320 — для детей», — поделилась Войта.

Ресурсный центр «Инфопомощь» создан в 2019 году как единая коммуникационная площадка для оказания консультативной и информационной помощи инвалидам, в том числе семьям, имеющим детей-инвалидов.

Мария Филипорова, заместитель управляющего регионального отделения ФСС РФ также объяснила процедуру постановки в очередь. «У нас действует заявительный порядок санаторно-курортного обеспечения. Заявление можно подать через сайт Госуслуг, через отделение МФЦ или в филиале регионального отделения ФСС. На следующий год снова подтверждать это заявление не нужно. Главное, чтобы эта справка была актуальной на момент получения самой путевки, — отметила она.

Ранее URA.RU писало, что в России введут новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Они придут на смену действующему упрощенному порядку, который был введен на время распространения инфекции коронавируса. На официальном сайте правительства России сообщается, что обновленный порядок будет вводиться в три этапа.

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