В России изменятся правила назначения инвалидности

Новые правила назначения инвалидности подписал Михаил Мишустин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России введут новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Они придут на смену действующему упрощенному порядку, который был введен на время распространения инфекции коронавируса. Об этом подписал постановление премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На официальном сайте правительства России сообщается, что обновленный порядок будет вводиться в три этапа. Такой способ поможет объединить действующие и новые положения.

С 1 июля 2022 года российские граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) — очный, при личном присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают из медорганизаций в бюро медико-социальной экспертизы с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия;

С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате — с помощью интернета. Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением бюро медико-социальной экспертизы, намерены его обжаловать в вышестоящих учреждениях;

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным данным гражданина, то есть по обезличенным документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства гражданина. По итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные данные гражданина будут отражены в финальном документе — справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программе реабилитации инвалида.