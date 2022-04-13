13 апреля 2022

В дороги Челябинской области вложат 20 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Гущин Алексей. Министр дорожного хозяйства и транспорта. Челябинск., нечаев алексей
Алексей Нечаев заявил, что все дорожные контракты подписаны Фото:

На строительство и ремонт дорог в Челябинской области в этом году будет направлено 20 млрд рублей. Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев во время конференции «Новые прогрессивные технологии ремонта и содержания автомобильных дорог», средства на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов.

«На сегодняшний день все контракты [с подрядчиками] подписали. Сейчас переходим в режим заключения договоров на два года. Важно дать нашим заказчикам задел на будущее и показать выполнение обязательств перед жителями региона. Таким способом можно привлекать и федеральные деньги, потому что уже есть объемы работ», — цитирует Алексея Нечаева «Южноуральская панорама»‎

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в декабре 2021 года подписал распоряжение о дополнительном выделении региону 587,8 млн рублей на ремонт автомобильных дорог в 2022 году. Всего на тот момент на челябинские дороги из федерального бюджета было выделено 1,8 млрд рублей.

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На строительство и ремонт дорог в Челябинской области в этом году будет направлено 20 млрд рублей. Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев во время конференции «Новые прогрессивные технологии ремонта и содержания автомобильных дорог», средства на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов. «На сегодняшний день все контракты [с подрядчиками] подписали. Сейчас переходим в режим заключения договоров на два года. Важно дать нашим заказчикам задел на будущее и показать выполнение обязательств перед жителями региона. Таким способом можно привлекать и федеральные деньги, потому что уже есть объемы работ», — цитирует Алексея Нечаева «Южноуральская панорама»‎ Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в декабре 2021 года подписал распоряжение о дополнительном выделении региону 587,8 млн рублей на ремонт автомобильных дорог в 2022 году. Всего на тот момент на челябинские дороги из федерального бюджета было выделено 1,8 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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