В дороги Челябинской области вложат 20 млрд рублей

14 апреля 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев заявил, что все дорожные контракты подписаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На строительство и ремонт дорог в Челябинской области в этом году будет направлено 20 млрд рублей. Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев во время конференции «Новые прогрессивные технологии ремонта и содержания автомобильных дорог», средства на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов. «На сегодняшний день все контракты [с подрядчиками] подписали. Сейчас переходим в режим заключения договоров на два года. Важно дать нашим заказчикам задел на будущее и показать выполнение обязательств перед жителями региона. Таким способом можно привлекать и федеральные деньги, потому что уже есть объемы работ», — цитирует Алексея Нечаева «Южноуральская панорама»‎ Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в декабре 2021 года подписал распоряжение о дополнительном выделении региону 587,8 млн рублей на ремонт автомобильных дорог в 2022 году. Всего на тот момент на челябинские дороги из федерального бюджета было выделено 1,8 млрд рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

На строительство и ремонт дорог в Челябинской области в этом году будет направлено 20 млрд рублей. Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев во время конференции «Новые прогрессивные технологии ремонта и содержания автомобильных дорог», средства на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов. «На сегодняшний день все контракты [с подрядчиками] подписали. Сейчас переходим в режим заключения договоров на два года. Важно дать нашим заказчикам задел на будущее и показать выполнение обязательств перед жителями региона. Таким способом можно привлекать и федеральные деньги, потому что уже есть объемы работ», — цитирует Алексея Нечаева «Южноуральская панорама»‎ Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в декабре 2021 года подписал распоряжение о дополнительном выделении региону 587,8 млн рублей на ремонт автомобильных дорог в 2022 году. Всего на тот момент на челябинские дороги из федерального бюджета было выделено 1,8 млрд рублей.