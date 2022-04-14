В Златоусте задержали каннибала, убившего мать

Мужчину поместили в психбольницу Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте выясняются обстоятельства убийства женщины. По предварительным данным, ее убил 25-летний сын, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. По данным источника в правоохранительных органах, молодой человек хранил труп на балконе и периодически питался им.

«В ходе бытового конфликта 25-летний сын нанес удары своей матери, от которых она скончалась. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). Подозреваемый задержан», — рассказал Владимир Шишков.

По данным источника URA.RU, мужчина убил мать еще зимой, затем само тело хранил на балконе, отрезая от него ножовкой части тела, из которых, по предварительным данным, он готовил себе еду. При этом все происходило в коммуналке, а соседи, живущие в другой комнате, якобы ничего не знали.

Погибшей женщине было 48 лет. Они с сыном ранее никогда в поле зрения полиции не попадали. Узнали о преступлении случайно: мужчина на днях устроил дебош в одном из городских магазинов города. Его задержали за хулиганство, и он сообщил, что в январе убил мать.