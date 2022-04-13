Obi поставило на паузу работу в ХМАО

В Сургуте Obi перестала работать до начала лета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Руководство сети строительных гипермаркетов Obi приостановило свою работу в Югре до 1 июня. Об этом URA.RU сообщил источник в девелоперских кругах Сургута.

«Obi арендовал помещения в Сургуте в торгово-развлекательном центре „Сургут Сити Молл“. Сейчас они приостановили свою работу. Пока заявляется о том, что этот срок до 1 июня. Больше никакой конкретики на уровне местного руководства нет», — сообщил инсайдер.

Источник URA.RU, близкий к окружному правительству сообщил о том, что югорские власти находятся в стадии переговоров с представителями сети строительных магазинов на предмет соблюдения трудового законодательства. «Обсуждаются вопросы о том, что на период приостановки деятельности будет происходить с работниками Obi. Но дело, кстати, не только в западных санкциях. Говорят, что доходы Obi в Сургуте упали с появлением в Сургуте сети „Леруа Мерлен“. Она, кстати, продолжает работу, несмотря на западные санкции и, наверное, успела завоевать солидную долю рынка», — сообщил инсайдер.

Связаться с представителями Obi не удалось. На официальном сайте сети магазинов в России указано, что «по техническим причинам все гипермаркеты Obi закрыты», никаких контактных данных не указано. Дозвониться до руководства «Сургут Сити Молла» также не удалось.И.о. директора департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Компании стран Запада объявили санкции в отношении России после начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине. Работу в России приостановили десятки крупнейших брендов. Западные страны вводят санкции в отношении РФ начиная с 2014 года.

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