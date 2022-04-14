Путин поручил расширить газификацию в России

14 апреля 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел совещание по развитию нефтегазовой отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России следует расширить программу газификации регионов. Об этом во время совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин. «Нужно расширить программу газификации регионов РФ. Уже к 1 июня необходимо разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры страны», — заявил он во время совещания, трансляция которого идет на телеканале «Россия 24». В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». С октября прошлого года россиянам начали бесплатно проводить газ до участков, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В России следует расширить программу газификации регионов. Об этом во время совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин. «Нужно расширить программу газификации регионов РФ. Уже к 1 июня необходимо разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры страны», — заявил он во время совещания, трансляция которого идет на телеканале «Россия 24». В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». С октября прошлого года россиянам начали бесплатно проводить газ до участков, где уже есть газораспределительная инфраструктура.