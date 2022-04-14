Путин поручил расширить газификацию в России

В России следует расширить программу газификации регионов. Об этом во время совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно расширить программу газификации регионов РФ. Уже к 1 июня необходимо разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры страны», — заявил он во время совещания, трансляция которого идет на телеканале «Россия 24».
В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». С октября прошлого года россиянам начали бесплатно проводить газ до участков, где уже есть газораспределительная инфраструктура.
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В России следует расширить программу газификации регионов. Об этом во время совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин. «Нужно расширить программу газификации регионов РФ. Уже к 1 июня необходимо разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры страны», — заявил он во время совещания, трансляция которого идет на телеканале «Россия 24». В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». С октября прошлого года россиянам начали бесплатно проводить газ до участков, где уже есть газораспределительная инфраструктура.