Путин поручил расширить газификацию в России

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел совещание по развитию нефтегазовой отрасли Фото:

В России следует расширить программу газификации регионов. Об этом во время совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно расширить программу газификации регионов РФ. Уже к 1 июня необходимо разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры страны», — заявил он во время совещания, трансляция которого идет на телеканале «Россия 24».

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». С октября прошлого года россиянам начали бесплатно проводить газ до участков, где уже есть газораспределительная инфраструктура.

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В России следует расширить программу газификации регионов. Об этом во время совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин. «Нужно расширить программу газификации регионов РФ. Уже к 1 июня необходимо разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры страны», — заявил он во время совещания, трансляция которого идет на телеканале «Россия 24». В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». С октября прошлого года россиянам начали бесплатно проводить газ до участков, где уже есть газораспределительная инфраструктура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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