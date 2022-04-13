Тюменская прокуратура проверит отсутствие воды в деревне. Новости URA.RU работают

14 апреля 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Прокуратура Тюменской области организовала проверку из-за пересохшего в деревне колодца Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить информацию, согласно которой жители поселка Веснина Тобольского района (Тюменская область) вынуждены пить из реки из-за пересохшего колодца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по публикации в СМИ об отсутствии водоснабжения в деревне Веснина Тобольского района. Ход проверки взят на контроль», — рассказали в прокуратуре. И добавили, что провести проверку поручено Тобольской межрайонной прокуратуре. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в пресс-службе прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что жители Веснина вынуждены пить воду из реки, так как, по словам самих жителей, единственный колодец в деревне пересох. При этом в администрации Тобольского района заверили, что на территории поселка есть другой колодец с водой. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить информацию, согласно которой жители поселка Веснина Тобольского района (Тюменская область) вынуждены пить из реки из-за пересохшего колодца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по публикации в СМИ об отсутствии водоснабжения в деревне Веснина Тобольского района. Ход проверки взят на контроль», — рассказали в прокуратуре. И добавили, что провести проверку поручено Тобольской межрайонной прокуратуре. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в пресс-службе прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что жители Веснина вынуждены пить воду из реки, так как, по словам самих жителей, единственный колодец в деревне пересох. При этом в администрации Тобольского района заверили, что на территории поселка есть другой колодец с водой.