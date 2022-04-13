Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить информацию, согласно которой жители поселка Веснина Тобольского района (Тюменская область) вынуждены пить из реки из-за пересохшего колодца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по публикации в СМИ об отсутствии водоснабжения в деревне Веснина Тобольского района. Ход проверки взят на контроль», — рассказали в прокуратуре.
И добавили, что провести проверку поручено Тобольской межрайонной прокуратуре. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее URA.RU писало, что жители Веснина вынуждены пить воду из реки, так как, по словам самих жителей, единственный колодец в деревне пересох. При этом в администрации Тобольского района заверили, что на территории поселка есть другой колодец с водой.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить информацию, согласно которой жители поселка Веснина Тобольского района (Тюменская область) вынуждены пить из реки из-за пересохшего колодца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по публикации в СМИ об отсутствии водоснабжения в деревне Веснина Тобольского района. Ход проверки взят на контроль», — рассказали в прокуратуре. И добавили, что провести проверку поручено Тобольской межрайонной прокуратуре. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в пресс-службе прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что жители Веснина вынуждены пить воду из реки, так как, по словам самих жителей, единственный колодец в деревне пересох. При этом в администрации Тобольского района заверили, что на территории поселка есть другой колодец с водой.