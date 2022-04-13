13 апреля 2022

Тюменская прокуратура проверит отсутствие воды в деревне. Новости URA.RU работают

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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, московских владислав
Прокуратура Тюменской области организовала проверку из-за пересохшего в деревне колодца Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить информацию, согласно которой жители поселка Веснина Тобольского района (Тюменская область) вынуждены пить из реки из-за пересохшего колодца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по публикации в СМИ об отсутствии водоснабжения в деревне Веснина Тобольского района. Ход проверки взят на контроль», — рассказали в прокуратуре.

И добавили, что провести проверку поручено Тобольской межрайонной прокуратуре. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что жители Веснина вынуждены пить воду из реки, так как, по словам самих жителей, единственный колодец в деревне пересох. При этом в администрации Тобольского района заверили, что на территории поселка есть другой колодец с водой.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить информацию, согласно которой жители поселка Веснина Тобольского района (Тюменская область) вынуждены пить из реки из-за пересохшего колодца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по публикации в СМИ об отсутствии водоснабжения в деревне Веснина Тобольского района. Ход проверки взят на контроль», — рассказали в прокуратуре. И добавили, что провести проверку поручено Тобольской межрайонной прокуратуре. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в пресс-службе прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что жители Веснина вынуждены пить воду из реки, так как, по словам самих жителей, единственный колодец в деревне пересох. При этом в администрации Тобольского района заверили, что на территории поселка есть другой колодец с водой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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