14 апреля 2022

«Ростелеком» провалил важный проект пермских властей

© Служба новостей «URA.RU»
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«Ростелеком» не обеспечил половину школ Wi-Fi Фото:

Компания «Ростелеком» не смогла подключить необходимое количество школ в Пермском крае к интернету по технологии Wi-Fi. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Развитие информационного общества» за 2021 год. Документ размещен на сайте министерства информационного развития и связи края.

«Основное мероприятие: региональный проект „Информационная инфраструктура (Пермский край)“. Прогнозное значение на 2021 год — 27,68%, фактическое значение на 2021 год — 12,68% Причины отклонения от прогнозного значения: нарушение сроков выполнения государственных контрактов ПАО „Ростелеком“», — говорится в отчете.

На сайте министерства информразвития и связи Прикамья сообщается, что за прошлый год новое оборудование, позволяющее бесплатно подключаться к Сети с помощью Wi-Fi, получили 257 школ. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского филиала ПАО «Ростелеком». К моменту опубликования материала в компании на него не ответили.

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Компания «Ростелеком» не смогла подключить необходимое количество школ в Пермском крае к интернету по технологии Wi-Fi. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Развитие информационного общества» за 2021 год. Документ размещен на сайте министерства информационного развития и связи края. «Основное мероприятие: региональный проект „Информационная инфраструктура (Пермский край)“. Прогнозное значение на 2021 год — 27,68%, фактическое значение на 2021 год — 12,68% Причины отклонения от прогнозного значения: нарушение сроков выполнения государственных контрактов ПАО „Ростелеком“», — говорится в отчете. На сайте министерства информразвития и связи Прикамья сообщается, что за прошлый год новое оборудование, позволяющее бесплатно подключаться к Сети с помощью Wi-Fi, получили 257 школ. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского филиала ПАО «Ростелеком». К моменту опубликования материала в компании на него не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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