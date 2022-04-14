«Ростелеком» провалил важный проект пермских властей

«Ростелеком» не обеспечил половину школ Wi-Fi Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «Ростелеком» не смогла подключить необходимое количество школ в Пермском крае к интернету по технологии Wi-Fi. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Развитие информационного общества» за 2021 год. Документ размещен на сайте министерства информационного развития и связи края.

«Основное мероприятие: региональный проект „Информационная инфраструктура (Пермский край)“. Прогнозное значение на 2021 год — 27,68%, фактическое значение на 2021 год — 12,68% Причины отклонения от прогнозного значения: нарушение сроков выполнения государственных контрактов ПАО „Ростелеком“», — говорится в отчете.

На сайте министерства информразвития и связи Прикамья сообщается, что за прошлый год новое оборудование, позволяющее бесплатно подключаться к Сети с помощью Wi-Fi, получили 257 школ. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского филиала ПАО «Ростелеком». К моменту опубликования материала в компании на него не ответили.