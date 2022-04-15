В Херсоне раскрыли эскортниц, работавших на разведку Украины

В Херсоне нашли материалы на почти 20 эскортниц, с которыми сотрудничала разведка Украины Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские силовики в Херсоне нашли материалы почти на 20 дам легкого поведения, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала в качестве информаторов, а также для выполнения особых поручений и для диверсий.

«В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования. После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием», — рассказал РИА «Новости» сотрудник российского силового ведомства.

Представитель СВРУ входил к девушкам в доверие, представлявшись фотографом. После этого он предлагал им выгодное замужество на Западе и в России, а «наиболее раскрепощенным — знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой». «После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием», — цитирует слова собеседника агентство.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

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