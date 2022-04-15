В Херсоне раскрыли эскортниц, работавших на разведку Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кабаре Show Girls г. Екатеринбург, стриптиз, ноги, путаны, чулки, проститутка, эротика, секс, колготки, бордель, проституки
В Херсоне нашли материалы на почти 20 эскортниц, с которыми сотрудничала разведка Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силовики в Херсоне нашли материалы почти на 20 дам легкого поведения, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала в качестве информаторов, а также для выполнения особых поручений и для диверсий.

«В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования. После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием», — рассказал РИА «Новости» сотрудник российского силового ведомства.

Представитель СВРУ входил к девушкам в доверие, представлявшись фотографом. После этого он предлагал им выгодное замужество на Западе и в России, а «наиболее раскрепощенным — знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой». «После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием», — цитирует слова собеседника агентство.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российские силовики в Херсоне нашли материалы почти на 20 дам легкого поведения, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала в качестве информаторов, а также для выполнения особых поручений и для диверсий. «В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования. После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием», — рассказал РИА «Новости» сотрудник российского силового ведомства. Представитель СВРУ входил к девушкам в доверие, представлявшись фотографом. После этого он предлагал им выгодное замужество на Западе и в России, а «наиболее раскрепощенным — знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой». «После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием», — цитирует слова собеседника агентство. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...