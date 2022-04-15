Запад вынудили выбирать между оружием Киеву и обороноспособностью

Запад сталкивается с выбором между оружием Киеву и обороноспособностью Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада сталкиваются с выбором между продолжением поставок оружия Украине и сохранением своих арсеналов для поддержания собственной обороноспособности. Об этом пишет Bloomberg. Автор статьи обратил внимания на заявления Пентагона, согласно которым Киев ежедневно расходует недельный запас противотанковых боеприпасов.

«Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны», — говорится в материале. Обозреватель Хал Брэндс провел параллель с событиями Второй мировой войны, когда президент Франклин Рузвельт активно обсуждал с военными советниками, стоит ли поставлять оружие Британии или оставить его на случай обороны США. По словам автора, сейчас Америка приближается к «схожей переломной точке».

13 апреля в администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов. По словам президента США Джо Байдена, Вашингтон также поставит на Украину артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолеты и бронетранспортеры, передает RT.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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