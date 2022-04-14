14 апреля 2022

В Перми почти сутки не могут найти 11-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С.А.Мартиросяна. Свердловская область, Верхняя Пышма
Иван Сажин ушел из школы и пропал (архивное фото) Фото:

Волонтеры из поискового отряда «Регион 59» в ночь на 15 апреля объявили срочный сбор. В Кировском районе Перми без вести пропал 11-летний Иван Сажин.

«14 апреля в 12 дня ушел из 64 школы, с тех пор его местонахождение неизвестно. Поиск: город, лес», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

По данным на 8:30, поиски результата не дали. Они продолжатся сегодня.

Ивана Сажина нет дома почти сутки

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

Волонтеры из поискового отряда «Регион 59» в ночь на 15 апреля объявили срочный сбор. В Кировском районе Перми без вести пропал 11-летний Иван Сажин. «14 апреля в 12 дня ушел из 64 школы, с тех пор его местонахождение неизвестно. Поиск: город, лес», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». По данным на 8:30, поиски результата не дали. Они продолжатся сегодня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...