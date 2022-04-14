В Перми почти сутки не могут найти 11-летнего ребенка

Иван Сажин ушел из школы и пропал (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Волонтеры из поискового отряда «Регион 59» в ночь на 15 апреля объявили срочный сбор. В Кировском районе Перми без вести пропал 11-летний Иван Сажин.

«14 апреля в 12 дня ушел из 64 школы, с тех пор его местонахождение неизвестно. Поиск: город, лес», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

По данным на 8:30, поиски результата не дали. Они продолжатся сегодня.

Ивана Сажина нет дома почти сутки Группа «Регион 59» в Vk