В Кольцово спецрейсом привезут благодатный огонь из Иерусалима. Фото

15 апреля 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Делегация Екатеринбургской митрополии 21 апреля отправится в Израиль Фото: Фонд Святой Екатерины В аэропорт Кольцово спецрейсом привезут Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Делегация Екатеринбургской митрополии 21 апреля отправится на Святую землю, где примет участие в праздничной встрече Благодатного огня. Вечером того же дня огонь спецрейсом доставят в аэропорт Кольцово. Об этом URA.RU рассказали в Фонде Святой Екатерины. «Из-за пандемии коронавируса страна была закрыта для посещения и святыню привозили через Москву. Сейчас Израиль вновь открыт, и Фонд Святой Екатерины по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения возродил традицию доставки Благодатного огня напрямую», — говорится в сообщении. Директор благотворительного фонда Святой Екатерины Александр Андреев пожелал, чтобы Благодатный огонь принес мир в каждое сердце. «Искренне хочу, чтобы он даровал нам тепло. Согрел нашу веру и укрепил нашу любовь», — отметил Андреев. Общегородская пасхальная литургия пройдет в ночь на 24 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. «Прибытие Благодатного огня со Святой земли всегда делает еще более радостной и светоносной ночь Воскресения Христова. И это настроение пасхальной радости пусть распространится по всем домам Урала», — поделился радостным событием митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В аэропорт Кольцово спецрейсом привезут Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Делегация Екатеринбургской митрополии 21 апреля отправится на Святую землю, где примет участие в праздничной встрече Благодатного огня. Вечером того же дня огонь спецрейсом доставят в аэропорт Кольцово. Об этом URA.RU рассказали в Фонде Святой Екатерины. «Из-за пандемии коронавируса страна была закрыта для посещения и святыню привозили через Москву. Сейчас Израиль вновь открыт, и Фонд Святой Екатерины по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения возродил традицию доставки Благодатного огня напрямую», — говорится в сообщении. Директор благотворительного фонда Святой Екатерины Александр Андреев пожелал, чтобы Благодатный огонь принес мир в каждое сердце. «Искренне хочу, чтобы он даровал нам тепло. Согрел нашу веру и укрепил нашу любовь», — отметил Андреев. Общегородская пасхальная литургия пройдет в ночь на 24 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. «Прибытие Благодатного огня со Святой земли всегда делает еще более радостной и светоносной ночь Воскресения Христова. И это настроение пасхальной радости пусть распространится по всем домам Урала», — поделился радостным событием митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.