В Кургане раскрыли убийство, совершенное 22 года назад

39-летнего мужчину подозревают в преступлении, совершенном в 2000 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики задержали 39-летнего жителя Кургана, которого подозревают в причастности к убийству, совершенному в мае 2000 года. Сейчас его проверяют на причастность к другим возможным преступлениям, сообщили URA.RU в следственном управлении СК России по Курганской области и в пресс-службе регионального управления МВД.

«Установлена причастность к совершению преступления 39-летнего местного жителя. В результате действий нападавшего и его подельника скончался 40-летний житель Кургана», — говорится в сообщении СУ СК.

По версии следствия, 17 мая 2000 года обвиняемый вместе с другим соучастником, находясь на площадке в общежитии по улице Бажова в Кургане, жестоко избили нетрезвого мужчину. Потерпевшего, который находился в бессознательном состоянии, злоумышленники перетащили в его комнату, после чего скрылись. Мужчину без признаков жизни через некоторое время обнаружили соседи.

«В 2000 году обвиняемый попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако его причастность к преступлению достоверно не была установлена. Один из соучастников спустя несколько лет после совершения преступления скончался», — отмечают в пресс-службе УМВД. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

На причастность подозреваемого к преступлению указал во время допроса очевидец событий, которого удалось установить силовикам. Его показания подтверждены проверкой на месте происшествия. Помимо этого эксперты ЭКЦ УМВД России по Курганской области установили, что на одежде нападавшего была кровь погибшего мужчины.

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