Мэр Екатеринбурга пригрозил топ-чиновникам сокращениями

15 апреля 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Участники подобных закрытых встреч уже отвыкли от таких эмоций со стороны Алексея Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал подчиненных за работу по выносу нелегальных киосков и уборке города. Об этом URA.RU рассказали два участника совещания Орлова с заместителями и главами районов. При этом третий инсайдер заявил, что жесткой критики не было, — просто все отвыкли от резких высказываний градоначальника. «Орлову не понравилось, что стоят ларьки где попало. Он пригрозил, что ликвидирует должности заместителей глав районов по потребительскому рынку (в 2021 году эту идею продвигал вице-мэр Дмитрий Ноженко — прим. URA.RU) и заберет их полномочия в мэрию. Также отчитал всех за плохую уборку — мол, расслабились», — поделился один из источников. «Шеф просто был не в настроении. Поскольку подобное в последнее время бывает нечасто, многие восприняли это как что-то экстраординарное и преувеличивают масштаб недовольства», — объяснил другой собеседник. В пресс-службе мэрии корреспонденту заявили: «На прошедшем совещании действительно поднимались темы санитарной уборки города и борьбы с незаконно установленными объектами нестационарной торговли. По итогам встречи мы планируем подготовить соответствующие пресс-релизы». Обновлено в 12:30: в третий абзац добавлен комментарий горадминистрации Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал подчиненных за работу по выносу нелегальных киосков и уборке города. Об этом URA.RU рассказали два участника совещания Орлова с заместителями и главами районов. При этом третий инсайдер заявил, что жесткой критики не было, — просто все отвыкли от резких высказываний градоначальника. «Орлову не понравилось, что стоят ларьки где попало. Он пригрозил, что ликвидирует должности заместителей глав районов по потребительскому рынку (в 2021 году эту идею продвигал вице-мэр Дмитрий Ноженко — прим. URA.RU) и заберет их полномочия в мэрию. Также отчитал всех за плохую уборку — мол, расслабились», — поделился один из источников. «Шеф просто был не в настроении. Поскольку подобное в последнее время бывает нечасто, многие восприняли это как что-то экстраординарное и преувеличивают масштаб недовольства», — объяснил другой собеседник. В пресс-службе мэрии корреспонденту заявили: «На прошедшем совещании действительно поднимались темы санитарной уборки города и борьбы с незаконно установленными объектами нестационарной торговли. По итогам встречи мы планируем подготовить соответствующие пресс-релизы». Обновлено в 12:30: в третий абзац добавлен комментарий горадминистрации