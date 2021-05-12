Источник: вице-мэр Екатеринбурга готовит семь отставок

По слухам, идея с изменением структуры районных администраций принадлежит Дмитрию Ноженко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В районных администрациях Екатеринбурга (всего их семь) могут упразднить одну из двух высоких должностей — заместителя главы по вопросам экономики или потребительского рынка. По словам источника URA.RU в городских структурах власти, такая идея якобы принадлежит новому вице-мэру по экономике и инвестициям Дмитрию Ноженко. Но, отметил инсайдер, окончательное решение еще не принято.

«Поскольку в горадминистрации торговлю и экономику теперь (с 8 апреля — прим. URA.RU) курирует один человек, встал вопрос, что в районах эти направления также нужно объединить. Вероятно, оставят кого-то одного — зама по экономике или зама по потребительскому рынку, с изменением названия должности. Но это еще никто не согласовал», — подчеркнул собеседник URA.RU в руководстве одной из районных администраций, знакомый с проектом возможной реформы.

Другой источник — не из городской власти — описывает изменения иначе: Ноженко якобы выступает за упразднение в районных администрациях именно должности зама по потребительскому рынку. И якобы это нужно, чтобы навести порядок на рынке нестационарной торговли, замкнув на мэрии рычаги управления этой отраслью (по слухам, каждая районная администрация использует собственную негласную схему в работе с предпринимателями). «Это может привести к серьезному переделу на рынке», — говорит инсайдер.

Третий источник URA.RU — в окружении Ноженко — заявил, что таких идей у вице-мэра нет. «К тому же замы по потребительскому рынку занимаются не только нестационарной торговлей (но и, к примеру, бытовым обслуживанием населения — прим. URA.RU)», — сказал он, комментируя вторую версию. Оперативно дозвониться до самого Ноженко не удалось. В пресс-службе мэрии предложили дождаться каких-либо официальных решений.