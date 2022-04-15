Минобороны: на Украине ликвидировали 30 польских наемников

15 апреля 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

В Харьковской области ликвидировали до 30 наемников из польской ЧВК Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России ликвидировали отряд из 30 наемников польской частной военной кампании в Харьковской область. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании. Уничтожены до 30 польских наемников», — сообщили в Минобороны. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Вооруженные силы России ликвидировали отряд из 30 наемников польской частной военной кампании в Харьковской область. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании. Уничтожены до 30 польских наемников», — сообщили в Минобороны. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.