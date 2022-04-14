Свердловский гарнизон МВД собрал гуманитарную помощь беженцам ДНР

Два КАМАЗа с надписью на бортах «На Донбасс. Урал своих не бросает» отправят 10 тонн помощи Донбассу Фото: региональный МВД

Личный состав свердловского гарнизона полиции совместно с ветеранским корпусом, а также с представителями Общественных советов при ГУ МВД области и территориальных ОВД приняли участие в благотворительной общероссийской акции по сбору для жителей города Макеевка Донецкой народной республики. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Среди предметов первой необходимости — детское питание, кровати, матрасы, постельные принадлежности, подгузники. Общий вес гуманитарной помощи составил порядка 10 тонн», — отметил Горелых.

Два КАМАЗа с надписью на бортах «На Донбасс. Урал своих не бросает» в сопровождении патрульного экипажа ГИБДД доставят гуманитарную помощь в пункты приема гуманитарной помощи для дальнейшего распределения и доставки нуждающимся.

«Все мы понимаем свою ответственность, понимаем, что происходит, поэтому тесно взаимодействуем с ветеранами боевых действий. Мы стараемся оказывать помощь тем, кто в первую очередь в ней нуждается, а это мирные граждане Донбасса и Луганска», — подчеркнул представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Мезенцев.

Ранее URA.RU писало, что «Сима-ленд» совместно с правительством Свердловской области, партией «Единая Россия», Свердловским региональным отделением Красного креста и волонтерами отправили в Белгород третий гуманитарный груз весом 11 тонн для беженцев из Донбасса.

Президент России Владимир Путин заявил о проведении операции на Украине. Президент сказал, что столкновение с националистами на Украине неизбежно. Такие меры приняли из-за сообщений, что украинские силовики обстреливают территорию Донбасса. В США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО.

Фото: региональный МВД

Фото: региональный МВД

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