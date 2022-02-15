Свердловский завод пытался продать просроченный кефир в магазины

Серовскому заводу ограничили права доступа к электронной системе для сертификации товара «Меркурий» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство серовского молочного завода рискует стать фигурантами административного дела. По информации Россельхознадзора по Свердловской области, должностные лица предприятия внесли в единую систему сертификации товара просроченную продукцию.

«При проведении мониторинга ФГИС „Меркурий“ должностные лица Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявили нарушение при создании документа молочной продукции в АО „Серовский городской молочный завод“», — говорится в сообщении. В базу были внесены просроченный йогурт «Вишня-черешня» с жирностью 2,5% объемом 0,5 кг, 1,5 литра кефира (2,5%) и 1,5 литра кефира (0,1%).

Серовскому заводу ограничили право доступа к электронной системе для сертификации товара «Меркурий». Также решается вопрос об административной ответственности уполномоченных лиц. Россельхознадзора отправил письмо администрации АО «Серовский городской молочный завод» о необходимости изъятия из оборота испорченной продукции.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области выявили кишечную палочку в молочных продуктах. Также была обнаружена некачественная сгущенка. По результатам экспертизы, заявленная массовая доля жира составила 8,5%, а по результатам оказалась менее 1%. Также и с массовой долей влаги: по результатам пробы получили результат равный чуть более 30%, хотя производитель заявил 26%, сообщил Свердловский рефцентр Россельхознадзора.

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