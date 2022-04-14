В Перми нашли способ отменить ковидные штрафы бизнеса

Сети кафе удалось отменить штрафы за обслуживание без QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермские предприниматели, которые еще не оплатили штрафы за нарушение ряда антиковидных ограничений, могут их избежать. Один прецедент уже есть. Так, пермской сети кафе удалось отменить штрафы в 300 тысяч рублей, вынесенные ей за нарушения карантинных правил. Помог в этом бизнес-омбудсмен Павел Новоселов, к которому обратился генеральный директор компании, рассказали в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.

«По мнению министерства промышленности и торговли Пермского края, организации в нарушение указа губернатора обслуживали посетителей без проверки сертификата вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов. Вину общепит не признавал, указывая на многочисленные процессуальные нарушения в ходе проверки», — рассказали в пресс-службе омбудсмена.

Суды первой инстанции назначили кафе штрафы в 50 и 250 тысяч рублей. Павел Новоселов инициировал рабочее совещание с представителями администрации губернатора, краевого минпромторга, Роспотребнадзора, Пермской гильдии добросовестных предприятий. Они обсудили, насколько в данном случае было обосновано привлечение организации к административной ответственности. Ведь в начале марта губернатор Дмитрий Махонин отменил требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах.

Пермский бизнес-омбудсмен после этого оперативно подготовил правовую позицию по отмене постановлений районных судов и прекращении производств по административным делам. Она основывалась на ч. 2 статьи 1.7 КоАП РФ, которая говорит об обратной силе закона. То есть, отмена губернатором ковидных ограничений является основанием для прекращения производства по делу либо для отмены штрафа, если он не был оплачен. В итоге в конце марта Пермский краевой суд отменил постановления районных судов в отношении сети. Производства по делам об административном правонарушении были прекращены.

Ранее URA.RU сообщало, что ковидные ограничения в Пермском крае сняты не все. Оставшиеся губернатор продлил до конца апреля.

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