30 марта 2022

Махонин продлил ковидные ограничения в Пермском крае

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Губернатор Перми Дмитрий Махонин на голосовании по поправкам в Конституцию России. Пермь, махонин дмитрий
Пермяки должны носить маски как минимум до 30 апреля Фото:
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Коронавирус COVID-19

Указом губернатора Пермского края Дмитрий Махонина действие коронавирусных ограничений продлено на месяц, до 30 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

«В Прикамье срок действия антикоронавирусных мер продлен до 30 апреля. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19», — отметили в пресс-службе.

Сейчас в Пермском крае действуют обязательные требования по соблюдению масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции помещений и т. д. В начале марта оперштаб снял большую часть ограничений, в том числе отменил требование об обязательном использовании QR-кодов при посещении общественных мест. Чуть позже власти сняли запрет на работу ночных клубов. Но отменять масочный режим власти пока не могут: Роспотребнадзор не разрешает.

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Указом губернатора Пермского края Дмитрий Махонина действие коронавирусных ограничений продлено на месяц, до 30 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора. «В Прикамье срок действия антикоронавирусных мер продлен до 30 апреля. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19», — отметили в пресс-службе. Сейчас в Пермском крае действуют обязательные требования по соблюдению масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции помещений и т. д. В начале марта оперштаб снял большую часть ограничений, в том числе отменил требование об обязательном использовании QR-кодов при посещении общественных мест. Чуть позже власти сняли запрет на работу ночных клубов. Но отменять масочный режим власти пока не могут: Роспотребнадзор не разрешает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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