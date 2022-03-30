Махонин продлил ковидные ограничения в Пермском крае

Пермяки должны носить маски как минимум до 30 апреля Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Указом губернатора Пермского края Дмитрий Махонина действие коронавирусных ограничений продлено на месяц, до 30 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

«В Прикамье срок действия антикоронавирусных мер продлен до 30 апреля. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19», — отметили в пресс-службе.

Сейчас в Пермском крае действуют обязательные требования по соблюдению масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции помещений и т. д. В начале марта оперштаб снял большую часть ограничений, в том числе отменил требование об обязательном использовании QR-кодов при посещении общественных мест. Чуть позже власти сняли запрет на работу ночных клубов. Но отменять масочный режим власти пока не могут: Роспотребнадзор не разрешает.