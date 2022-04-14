При разборе здания в Тюмени рабочего задавило кирпичной стеной

15 апреля 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Тюмени при демонтаже стен шахты грузового лифта, расположенного в одном из зданий по ул. Первомайской, на рабочего обрушилась кирпичная кладка. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Следственного комитета. «При производстве демонтажа стен шахты грузового лифта в южной части здания, расположенного по улице Первомайской в городе Тюмени, на лестничном марше между 4 и 5 этажами произошло обрушение стены, в результате которого работник погиб на месте», — сообщает официальный сайт регионального СК. На его руководителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия, ЧП произошло по вине индивидуального предпринимателя, на которого работал погибший. Являясь лицом, ответственным за безопасное производство строительных работ, он не обеспечил контроль за соблюдением требований правил безопасности, в результате чего на рабочего обрушилась стена. Обвиняемый полностью признал вину. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени при демонтаже стен шахты грузового лифта, расположенного в одном из зданий по ул. Первомайской, на рабочего обрушилась кирпичная кладка. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Следственного комитета. «При производстве демонтажа стен шахты грузового лифта в южной части здания, расположенного по улице Первомайской в городе Тюмени, на лестничном марше между 4 и 5 этажами произошло обрушение стены, в результате которого работник погиб на месте», — сообщает официальный сайт регионального СК. На его руководителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия, ЧП произошло по вине индивидуального предпринимателя, на которого работал погибший. Являясь лицом, ответственным за безопасное производство строительных работ, он не обеспечил контроль за соблюдением требований правил безопасности, в результате чего на рабочего обрушилась стена. Обвиняемый полностью признал вину.