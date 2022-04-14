В Челябинске трудоустраивают беженцев с Донбасса

Центр занятости работает с беженцами индивидуально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Служба занятости населения Челябинска помогает беженцам из ДНР и ЛНР устроиться на работу. Вынужденным переселенцам доступны вакансии в различных отраслях промышленности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

«Служба занятости населения продолжает активную работу по трудоустройству граждан, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик. Принять на работу беженцев готовы предприятия различных отраслей: промышленной, пищевой, сельскохозяйственной, туристической», — сообщает пресс-служба центра занятости региона.

Директор центра занятости Челябинска Мария Никонова сообщила, что ведомство работает с переселенцами индивидуально: учитывает профессию, образование, пожелания по графику работы. По ее словам, 19 беженцев уже приступили к работе, а 50 человек активно поддерживают связь со специалистами центра занятости.

Также в центре временного размещения беженцев прошла встреча с сотрудниками городского центра занятости. По ее итогам шесть человек были записаны на собеседования в «Пассажирское вагонное депо Челябинск», АО «Томинский ГОК», ООО «Копейский кирпичный завод», АО «Птицефабрика Челябинская», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и базу отдыха «Чайка», уточнили центре занятости населения в региона.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По его словам, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны также подчеркнули, что приоритет армии — не допустить жертв среди мирного населения. После начала спецоперации в Россию въехали сотни тысяч беженцев. Путин поручил выплатить всем беженцам по 10 тысяч рублей.

В центре временного размещения беженцев прошла встреча с сотрудниками центра занятости Челябинска Фото: пресс-служба ГУ по труду и занятости населения Челябинской области

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам