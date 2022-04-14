«Ситимобил» назвал дату остановки работы в Екатеринбурге

Онлайн-сервис, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга «Ситимобил» приостанавливает работу в Екатеринбурге. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«Сегодня утром хотела заказать такси. Зашла в приложение „Ситимобил“ и увидела объявление, что 15 апреля агрегатор закрывается. Очень расстроилась», — рассказала читательница Роза.
По словам другого горожанина, закрытие онлайн-сервиса не сильно расстроит горожан. «Зашел в приложение, чтобы заказать такси до работы. Увидел объявление, что агрегатор такси закрывается. Никакой печали не испытал, так как есть другие агрегаторы. „Ситимобил“ не бюджетное такси, чтобы предаваться сильным переживаниям», — отметил читатель агентства Алексей.
Редакция URA.RU направила запрос в «Ситимобил». На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что китайский агрегатор такси DiDi перестанет работать в Перми и Тюмени с 4 марта. Как и в других городах России. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
Онлайн-сервис, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга «Ситимобил» приостанавливает работу в Екатеринбурге. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Сегодня утром хотела заказать такси. Зашла в приложение „Ситимобил“ и увидела объявление, что 15 апреля агрегатор закрывается. Очень расстроилась», — рассказала читательница Роза. По словам другого горожанина, закрытие онлайн-сервиса не сильно расстроит горожан. «Зашел в приложение, чтобы заказать такси до работы. Увидел объявление, что агрегатор такси закрывается. Никакой печали не испытал, так как есть другие агрегаторы. „Ситимобил“ не бюджетное такси, чтобы предаваться сильным переживаниям», — отметил читатель агентства Алексей. Редакция URA.RU направила запрос в «Ситимобил». На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что китайский агрегатор такси DiDi перестанет работать в Перми и Тюмени с 4 марта. Как и в других городах России. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.