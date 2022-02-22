Сервис такси, популярный в Перми и Тюмени, уходит из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китайский агрегатор такси Didi. Екатеринбург, приложение, диди, диди такси, didi, didi taxi
Сервис проработал в Перми и Тюмени около года Фото:

Китайский агрегатор такси DiDi перестанет работать в Перми и Тюмени с 4 марта. Как и в других городах России. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

«По прошествии полутора лет с момента запуска DiDi в России мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу 4 марта 2022 года. К сожалению, из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России», — объяснили в DiDi.

В Перми сервис начал работу в мае 2021 года. В Тюмени — чуть раньше, в марте 2021 года. В рекламе указывали, что это будут самые дешевые поездки. Так изначально и было. Вместе с этим сервис-конкурент «Яндекс.Такси» снизил цены на поездки по городу. Позже цены стали немного повышаться.

Ранее URA.RU рассказывало, что тюменцы жаловались на заполонившие их дворы машины DiDi. В одном из соседних гаражей открылась диспетчерская служба таксопарка, который сотрудничает с агрегатором.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Китайский агрегатор такси DiDi перестанет работать в Перми и Тюмени с 4 марта. Как и в других городах России. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. «По прошествии полутора лет с момента запуска DiDi в России мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу 4 марта 2022 года. К сожалению, из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России», — объяснили в DiDi. В Перми сервис начал работу в мае 2021 года. В Тюмени — чуть раньше, в марте 2021 года. В рекламе указывали, что это будут самые дешевые поездки. Так изначально и было. Вместе с этим сервис-конкурент «Яндекс.Такси» снизил цены на поездки по городу. Позже цены стали немного повышаться. Ранее URA.RU рассказывало, что тюменцы жаловались на заполонившие их дворы машины DiDi. В одном из соседних гаражей открылась диспетчерская служба таксопарка, который сотрудничает с агрегатором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...