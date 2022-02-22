Сервис такси, популярный в Перми и Тюмени, уходит из России

22 февраля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Сервис проработал в Перми и Тюмени около года Фото: Анна Майорова © URA.RU Китайский агрегатор такси DiDi перестанет работать в Перми и Тюмени с 4 марта. Как и в других городах России. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. «По прошествии полутора лет с момента запуска DiDi в России мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу 4 марта 2022 года. К сожалению, из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России», — объяснили в DiDi. В Перми сервис начал работу в мае 2021 года. В Тюмени — чуть раньше, в марте 2021 года. В рекламе указывали, что это будут самые дешевые поездки. Так изначально и было. Вместе с этим сервис-конкурент «Яндекс.Такси» снизил цены на поездки по городу. Позже цены стали немного повышаться. Ранее URA.RU рассказывало, что тюменцы жаловались на заполонившие их дворы машины DiDi. В одном из соседних гаражей открылась диспетчерская служба таксопарка, который сотрудничает с агрегатором. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Китайский агрегатор такси DiDi перестанет работать в Перми и Тюмени с 4 марта. Как и в других городах России. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. «По прошествии полутора лет с момента запуска DiDi в России мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу 4 марта 2022 года. К сожалению, из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России», — объяснили в DiDi. В Перми сервис начал работу в мае 2021 года. В Тюмени — чуть раньше, в марте 2021 года. В рекламе указывали, что это будут самые дешевые поездки. Так изначально и было. Вместе с этим сервис-конкурент «Яндекс.Такси» снизил цены на поездки по городу. Позже цены стали немного повышаться. Ранее URA.RU рассказывало, что тюменцы жаловались на заполонившие их дворы машины DiDi. В одном из соседних гаражей открылась диспетчерская служба таксопарка, который сотрудничает с агрегатором.