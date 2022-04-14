Жители пермского города забрали домой бегающего по улицам кабана

Кабан уже дома с хозяевами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бегающий по улицам Березников (Пермский край) кабан, которого фотографировали жители, оказался домашним. Хозяева его уже забрали домой. Об этом сообщило министерство природных ресурсов Пермского края на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и выложило видео, как кабана пытаются поймать.

«Прогулка парнокопытного наделала шуму. На место выехал наш охотинспектор, чтобы разобраться в ситуации. Это кабан-полукровка. С ближайшего подворья сбежал хряк, предположительно, гибрид кабана и вьетнамской свиньи. Хозяева его уже забрали домой», — сообщили в министерстве.

Ранее URA.RU рассказывало, как кабан переполошил жителей Березников. Он гулял по улице Тельмана-Ленина. Очевидцы думали, что кабан — дикий, и опасались к нему подходить.