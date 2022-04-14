14 апреля 2022

Жители пермского города забрали домой бегающего по улицам кабана

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, свинья, кабан
Кабан уже дома с хозяевами Фото:

Бегающий по улицам Березников (Пермский край) кабан, которого фотографировали жители, оказался домашним. Хозяева его уже забрали домой. Об этом сообщило министерство природных ресурсов Пермского края на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и выложило видео, как кабана пытаются поймать.

«Прогулка парнокопытного наделала шуму. На место выехал наш охотинспектор, чтобы разобраться в ситуации. Это кабан-полукровка. С ближайшего подворья сбежал хряк, предположительно, гибрид кабана и вьетнамской свиньи. Хозяева его уже забрали домой», — сообщили в министерстве.

Ранее URA.RU рассказывало, как кабан переполошил жителей Березников. Он гулял по улице Тельмана-Ленина. Очевидцы думали, что кабан — дикий, и опасались к нему подходить.

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Бегающий по улицам Березников (Пермский край) кабан, которого фотографировали жители, оказался домашним. Хозяева его уже забрали домой. Об этом сообщило министерство природных ресурсов Пермского края на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и выложило видео, как кабана пытаются поймать. «Прогулка парнокопытного наделала шуму. На место выехал наш охотинспектор, чтобы разобраться в ситуации. Это кабан-полукровка. С ближайшего подворья сбежал хряк, предположительно, гибрид кабана и вьетнамской свиньи. Хозяева его уже забрали домой», — сообщили в министерстве. Ранее URA.RU рассказывало, как кабан переполошил жителей Березников. Он гулял по улице Тельмана-Ленина. Очевидцы думали, что кабан — дикий, и опасались к нему подходить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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