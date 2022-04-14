Курганец два года выкапывал и продавал старые трубы. Сумма могла составить 19 млн

15 апреля 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Курганцы будут судить за хищение старого водопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана будут судить за то, что он самовольно занимался демонтажом нерабочего водопровода в Макушинском районе и продавал его. О передаче уголовного дела в суд сообщили в областной прокуратуре. «По версии следствия, обвиняемый в 2020—2021 годах, получив сведения о местонахождении нефункционирующего водопровода на территории области, находящегося в федеральной собственности, попытался его выкопать, выдавая указанное имущество за свое», — говорится в материалах дела. Всего мужчина рассчитывал выкопать 11 километров водных сетей. Общая сумма ущерба могла составить 19 миллионов рублей. Часть похищенных труб фигуранту дела удалось продать за 100 тысяч рублей жителю Макушинского района. Следователи утверждают, что мужчина при этом мог обмануть покупателя, выдав предмет продажи за свою собственность. Дальнейшие сделки были предотвращены полицейскими. За покушение на кражу в особо крупном размере и мошенничество подозреваемому грозит до 7,5 года лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что директор курганского салона связи попался на краже. Мужчина выносил товары из салона и сдавал в комиссионные магазины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жителя Кургана будут судить за то, что он самовольно занимался демонтажом нерабочего водопровода в Макушинском районе и продавал его. О передаче уголовного дела в суд сообщили в областной прокуратуре. «По версии следствия, обвиняемый в 2020—2021 годах, получив сведения о местонахождении нефункционирующего водопровода на территории области, находящегося в федеральной собственности, попытался его выкопать, выдавая указанное имущество за свое», — говорится в материалах дела. Всего мужчина рассчитывал выкопать 11 километров водных сетей. Общая сумма ущерба могла составить 19 миллионов рублей. Часть похищенных труб фигуранту дела удалось продать за 100 тысяч рублей жителю Макушинского района. Следователи утверждают, что мужчина при этом мог обмануть покупателя, выдав предмет продажи за свою собственность. Дальнейшие сделки были предотвращены полицейскими. За покушение на кражу в особо крупном размере и мошенничество подозреваемому грозит до 7,5 года лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что директор курганского салона связи попался на краже. Мужчина выносил товары из салона и сдавал в комиссионные магазины.