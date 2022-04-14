14 апреля 2022

Власти ЯНАО назвали дату сдачи храма-долгостроя

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ямал, храм, собор, город салехард
Собор Преображения Господня сдадут летом 2023 года Фото:

Главный православный собор ЯНАО, который строят с 2012 года в Салехарде, сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Строители рассчитывают, что сам храм будет сдан к концу лета 2023 года. К отделке комплекса и благоустройству территории приступят позже», — сообщили агентству в ведомстве.

К началу строительного сезона число рабочих на объекте будет существенно увеличено до 300. Также в правительстве отметили, что строительные материалы в запасе есть.

Собор Преображения Господня будет самым высоким храмом, расположенным на Полярном круге. Его высота составит 71 метр. Храмовый комплекс строили с 2012 года с перерывами из-за нехватки финансов. Ранее сообщалось, что собор строится на деньги прихожан и благотворителей, однако в 2020 году власти Ямала выделили на него сотни миллионов рублей. В 2019 году в строящемся храме произошел пожар.

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Главный православный собор ЯНАО, который строят с 2012 года в Салехарде, сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Строители рассчитывают, что сам храм будет сдан к концу лета 2023 года. К отделке комплекса и благоустройству территории приступят позже», — сообщили агентству в ведомстве. К началу строительного сезона число рабочих на объекте будет существенно увеличено до 300. Также в правительстве отметили, что строительные материалы в запасе есть. Собор Преображения Господня будет самым высоким храмом, расположенным на Полярном круге. Его высота составит 71 метр. Храмовый комплекс строили с 2012 года с перерывами из-за нехватки финансов. Ранее сообщалось, что собор строится на деньги прихожан и благотворителей, однако в 2020 году власти Ямала выделили на него сотни миллионов рублей. В 2019 году в строящемся храме произошел пожар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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