Власти ЯНАО назвали дату сдачи храма-долгостроя

Собор Преображения Господня сдадут летом 2023 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Главный православный собор ЯНАО, который строят с 2012 года в Салехарде, сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Строители рассчитывают, что сам храм будет сдан к концу лета 2023 года. К отделке комплекса и благоустройству территории приступят позже», — сообщили агентству в ведомстве.

К началу строительного сезона число рабочих на объекте будет существенно увеличено до 300. Также в правительстве отметили, что строительные материалы в запасе есть.

Собор Преображения Господня будет самым высоким храмом, расположенным на Полярном круге. Его высота составит 71 метр. Храмовый комплекс строили с 2012 года с перерывами из-за нехватки финансов. Ранее сообщалось, что собор строится на деньги прихожан и благотворителей, однако в 2020 году власти Ямала выделили на него сотни миллионов рублей. В 2019 году в строящемся храме произошел пожар.