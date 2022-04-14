В Тюмени чиновникам и многодетным дали льготы на парковку

15 апреля 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Список тех, кто имеет право на бесплатную парковку, расширили Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Тюмени расширила список имеющих право на бесплатную парковку, включив в него служебный транспорт ФСИН, чиновников, автомобили многодетных семей и электрокары. Постановление о новых льготах, подписанное мэром Русланом Кухаруком, опубликовано 15 апреля на портале официальных документов города Тюмени. «Внести изменения в постановление администрации Тюмени о порядке использования платных парковок. Разрешается бесплатное размещение служебного транспорта ФСИН, транспортных средств органов госвласти, местного самоуправления, подведомственных им учреждений (в течение одного часа), одного из родителей, опекунов, имеющего в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также электромобилей, включенных в одноименный реестр», — говорится в документе. Нормативный акт также поясняет, как многодетные семьи смогут использовать новую льготу. Чтобы парковка была бесплатной, автомобиль нужно внести в специальный реестр. Этим занимается «Тюменьгортранс». Жителям нужно направить в ведомство заявление, сделать это можно через личный кабинет на портале услуг Тюменской области (uslugi.admtyumen.ru). К заявлению нужно приложить справку об отнесении семьи к категории многодетных, выданную не ранее чем за 30 дней. Машину внесут в реестр в течение десяти дней, и бесплатная парковка станет доступна на три года. В будущем срок можно продлить. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Администрация Тюмени расширила список имеющих право на бесплатную парковку, включив в него служебный транспорт ФСИН, чиновников, автомобили многодетных семей и электрокары. Постановление о новых льготах, подписанное мэром Русланом Кухаруком, опубликовано 15 апреля на портале официальных документов города Тюмени. «Внести изменения в постановление администрации Тюмени о порядке использования платных парковок. Разрешается бесплатное размещение служебного транспорта ФСИН, транспортных средств органов госвласти, местного самоуправления, подведомственных им учреждений (в течение одного часа), одного из родителей, опекунов, имеющего в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также электромобилей, включенных в одноименный реестр», — говорится в документе. Нормативный акт также поясняет, как многодетные семьи смогут использовать новую льготу. Чтобы парковка была бесплатной, автомобиль нужно внести в специальный реестр. Этим занимается «Тюменьгортранс». Жителям нужно направить в ведомство заявление, сделать это можно через личный кабинет на портале услуг Тюменской области (uslugi.admtyumen.ru). К заявлению нужно приложить справку об отнесении семьи к категории многодетных, выданную не ранее чем за 30 дней. Машину внесут в реестр в течение десяти дней, и бесплатная парковка станет доступна на три года. В будущем срок можно продлить.