Торговая сеть «Семья» закупила крупную партию пермских носков

Продукцию в торговую сеть поставила лысьвенская фабрика Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермская торговая сеть «Семья», которую экс-губернатор края Олег Чиркунов продал федеральной сети «Лента», закупила крупную партию носков пермского производства. Об этом URA.RU рассказал Олег Сасунов — директор ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» (ЛЧПФ), с которой «Семья» заключила договор на поставку продукции.

«Это дешевые (39 рублей за пару), но качественные носки. Первую партию в количестве 13 тысяч пар мы отгрузили. [Выйти на торговую сеть] помогло министерство промышленности Пермского края. Мы быстро все решили, заключили договор, приготовили необходимую партию и на прошлой неделе ее поставили. Сейчас на примере „Семьи“ посмотрим, какой будет спрос. Дальше планируем выходить на „Ленту“ в Екатеринбург», — сказал Сасунов.

Предприниматель также отметил, что фабрика намерена расширить производство в случае большого спроса на продукцию. «Планируем входить в лизинговые программы, закупить новое оборудование для расширения ассортимента», — отметил бизнесмен, пояснив, что речь идет о закупке новые станков китайского производства для вязания носков.

Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика была признана банкротом в 2018 году. О проблемах на предприятии рассказывало URA.RU. Сасунов приобрел имущество фабрики на торгах в 2021 году, заплатив 7,4 миллиона рублей.