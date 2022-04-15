СМИ: Lifan приостановил продажи в РФ

15 апреля 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

В салонах производителя нет автомобилей на продажу (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Китайская автомобильная компания Lifan приостанавливает деятельность в России. Об этом свидетельствует отсутствие предложений о продаже и регистрации новых автомобилей в 2022 году, сообщает издание «Китайские автомобили». Как отмечает Autonews, дозвониться до официального представителя Lifan невозможно, а страницы в социальных сетях компании не обновляются уже несколько лет. В двух дилерских центрах, которые занимались продажей Lifan, подтвердили, что автомобилей на данный период нет. Еще несколько лет назад китайский производитель входил в список самых востребованных брендов на российском рынке. По данным «Автостата», в стране насчитывается около 154 тысяч автомобилей Lifan, что позволяло бренду занимать второе место среди самых массовых марок из КНР. За последнее время из России ушли такие марки автомобилей, как Skoda, Honda, Mazda, Lexus, Porsche, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Bentley, а также производитель грузовиков Scania и мотоциклетный бренд Ducati, а бренд Harley-Davidson заявил о временной остановке продаж на территории страны. Массовый исход был вызван введением санкций в отношении России из-за ее спецоперации на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Китайская автомобильная компания Lifan приостанавливает деятельность в России. Об этом свидетельствует отсутствие предложений о продаже и регистрации новых автомобилей в 2022 году, сообщает издание «Китайские автомобили». Как отмечает Autonews, дозвониться до официального представителя Lifan невозможно, а страницы в социальных сетях компании не обновляются уже несколько лет. В двух дилерских центрах, которые занимались продажей Lifan, подтвердили, что автомобилей на данный период нет. Еще несколько лет назад китайский производитель входил в список самых востребованных брендов на российском рынке. По данным «Автостата», в стране насчитывается около 154 тысяч автомобилей Lifan, что позволяло бренду занимать второе место среди самых массовых марок из КНР. За последнее время из России ушли такие марки автомобилей, как Skoda, Honda, Mazda, Lexus, Porsche, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Bentley, а также производитель грузовиков Scania и мотоциклетный бренд Ducati, а бренд Harley-Davidson заявил о временной остановке продаж на территории страны. Массовый исход был вызван введением санкций в отношении России из-за ее спецоперации на Украине.