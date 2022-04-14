Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют провести мероприятия, посвященные 9 Мая, в обычном формате. Таким образом шествие «Бессмертного полка» может быть проведено «вживую» впервые за два года. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики.
«Планируется, что впервые с начала пандемии шествие „Бессмертного полка“ пройдет в привычном формате. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет провести городские мероприятия, посвященные Дню Победы», — сказали в городском департаменте. При этом там добавили, что окончательное решение на данный момент еще не принято.
Однако от парада Победы с военной техникой власти города решили отказаться. В связи этим не планируется и присутствие ветеранов на трибунах. URA.RU публикует карты перекрытий в городе на время праздника.
Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют провести мероприятия, посвященные 9 Мая, в обычном формате. Таким образом шествие «Бессмертного полка» может быть проведено «вживую» впервые за два года. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики. «Планируется, что впервые с начала пандемии шествие „Бессмертного полка“ пройдет в привычном формате. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет провести городские мероприятия, посвященные Дню Победы», — сказали в городском департаменте. При этом там добавили, что окончательное решение на данный момент еще не принято. Однако от парада Победы с военной техникой власти города решили отказаться. В связи этим не планируется и присутствие ветеранов на трибунах. URA.RU публикует карты перекрытий в городе на время праздника.