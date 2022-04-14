День Победы в Нижневартовске впервые за два года пройдет офлайн. Карты перекрытия дорог

15 апреля 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске пройдут массовые мероприятия на День Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют провести мероприятия, посвященные 9 Мая, в обычном формате. Таким образом шествие «Бессмертного полка» может быть проведено «вживую» впервые за два года. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики. «Планируется, что впервые с начала пандемии шествие „Бессмертного полка“ пройдет в привычном формате. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет провести городские мероприятия, посвященные Дню Победы», — сказали в городском департаменте. При этом там добавили, что окончательное решение на данный момент еще не принято. Однако от парада Победы с военной техникой власти города решили отказаться. В связи этим не планируется и присутствие ветеранов на трибунах. URA.RU публикует карты перекрытий в городе на время праздника. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют провести мероприятия, посвященные 9 Мая, в обычном формате. Таким образом шествие «Бессмертного полка» может быть проведено «вживую» впервые за два года. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики. «Планируется, что впервые с начала пандемии шествие „Бессмертного полка“ пройдет в привычном формате. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет провести городские мероприятия, посвященные Дню Победы», — сказали в городском департаменте. При этом там добавили, что окончательное решение на данный момент еще не принято. Однако от парада Победы с военной техникой власти города решили отказаться. В связи этим не планируется и присутствие ветеранов на трибунах. URA.RU публикует карты перекрытий в городе на время праздника.