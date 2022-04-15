Представитель партии «Новые люди» Иван Зайченко сложил свои депутатские полномочия в свердловском законодательном собрании. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Друзья, я написал заявление об уходе из депутатов. С сегодняшнего дня я полностью вне политики», — написал Зайченко в своем telegram-канале.
Он уточнил, что его уход связан с тем, что он не может выполнить свои предвыборные обещания. «Очень прошу вас простить меня за это решение», — пишет он.
На выборах в заксобрание Зайченко был лидером общеобластного списка «Новых людей». Вместе с ним от партии избрался Рант Агаджанян. Для обоих это первый политический опыт. На первом заседании парламента Зайченко сообщил, что он не видит смысла в существовании этого законодательного органа. «Мне тут нечего делать. Смысла вообще никакого. «Отвечу сразу всем, мандат пока не сдаю, не надейтесь. Но в изумлении: смысл в заксо вообще никакой», — заявил Зайченко.
Представитель партии «Новые люди» Иван Зайченко сложил свои депутатские полномочия в свердловском законодательном собрании. Об этом он сообщил в соцсетях. «Друзья, я написал заявление об уходе из депутатов. С сегодняшнего дня я полностью вне политики», — написал Зайченко в своем telegram-канале. Он уточнил, что его уход связан с тем, что он не может выполнить свои предвыборные обещания. «Очень прошу вас простить меня за это решение», — пишет он. На выборах в заксобрание Зайченко был лидером общеобластного списка «Новых людей». Вместе с ним от партии избрался Рант Агаджанян. Для обоих это первый политический опыт. На первом заседании парламента Зайченко сообщил, что он не видит смысла в существовании этого законодательного органа. «Мне тут нечего делать. Смысла вообще никакого. «Отвечу сразу всем, мандат пока не сдаю, не надейтесь. Но в изумлении: смысл в заксо вообще никакой», — заявил Зайченко.